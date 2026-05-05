Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (5/5), cinco loterias: os concursos 3004 da Mega-Sena; o 3677 da Lotofácil; o 7017 da Quina; o 2387 da Timemania e o 1209 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 7 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 - 05 - 07 - 22 - 50 - 59.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 12- 35 - 48 - 58 - 60.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 23 milhões apresentou o seguinte resultado: 03 - 05 - 10 - 27 - 42 - 44 - 52. O time do coração é o 63 (Pouso Alegre/MG).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 200 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 08 - 09 - 10 - 12 - 15 - 27 - 28. O mês da sorte é 03 (março).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.