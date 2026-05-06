Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (6/5), seis loterias: os concursos 7018 da Quina; o 2953 da Dupla Sena; o 3678 da Lotofácil; o 352 da +Milionária; o 2920 da Lotomania e o 843 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 10 milhões, teve os seguintes números sorteados: 10 - 15 - 17 - 53 - 61.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 14 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01 - 09 - 14 - 43 - 44 - 49 - 51 - 54 - 55 - 57 - 79 - 82 - 87 - 90 - 91 - 92 - 93 - 97 - 98 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.



+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 39 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 01 - 10 - 13 - 23 - 24 - 40. Os trevos sorteados foram: 5 - 6.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 01 - 11 - 28 - 30 - 35 - 44 no primeiro sorteio; 03 - 10 - 19 - 21 - 32 - 42 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 2 milhões e R$ 64 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra.