Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (7/5), cinco loterias: os concursos 3005 da Mega-Sena; o 3679 da Lotofácil; o 7019 da Quina; o 2388 da Timemania e o 1210 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 36 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 17 - 23 - 29 - 30 - 48 - 50.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 11 milhões, teve os seguintes números sorteados: 06 - 11 - 42 - 62 - 78.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 24 milhões apresentou o seguinte resultado: 05 - 23 - 27 - 36 - 39 - 46 - 71. O time do coração é o 48 (Juazeirense/BA).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 400 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 09 - 11 - 12 - 17 - 20 - 23 - 24. O mês da sorte é 11 (novembro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Confira o sorteio na íntegra.