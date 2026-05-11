Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (11/5), cinco loterias: os concursos 7022 da Quina, o 3682 da Lotofácil, o 2922 da Lotomania, 2955 da Dupla-Sena e o 845 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 15 milhões, teve os seguintes números sorteados: 30 - 38 - 47 - 50 - 68.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 21 - 22 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 02 - 04 - 10 - 18 - 28 - 32 - 34 - 36 - 46 - 47 - 61 - 65 - 66 - 69 - 76 - 86 - 88 - 91 - 93 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 05 - 10 - 20 - 30 - 46 - 47 no primeiro sorteio; 03 - 11 - 29 - 32 - 33 - 39 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 348 mil e R$ 44 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 300 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 4

Coluna 2: 2

Coluna 3: 6

Coluna 4: 8

Coluna 5: 8

Coluna 6: 4

Coluna 7: 1

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Confira o sorteio na íntegra.