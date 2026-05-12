Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (12/5), cinco loterias: os concursos 3007 da Mega-Sena; o 3683 da Lotofácil; o 7023 da Quina; o 2390 da Timemania e o 1212 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 50 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 17 - 19 - 27 - 32 - 38 - 44.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 19 - 20 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 17 milhões, teve os seguintes números sorteados: 16 - 35 - 44 - 66 - 78.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 25 milhões apresentou o seguinte resultado: 04 - 21 - 22 - 36 - 46 - 58 - 78. O time do coração é o 71 (São Paulo/SP).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 450 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 02 - 08 - 18 - 21 - 22 - 23. O mês da sorte é 07 (julho).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Confira o sorteio na íntegra.