Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (13/5), seis loterias: os concursos 7024 da Quina; o 2956 da Dupla Sena; o 3684 da Lotofácil; o 354 da +Milionária; o 2923 da Lotomania e o 846 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 600 mil, teve os seguintes números sorteados: 02 - 38 - 43 - 48 - 74.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 02 - 05 - 10 - 11 - 14 - 18 - 31 - 33 - 47 - 48 - 61 - 63 - 68 - 77 - 79 - 82 - 88 - 93 - 95.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 41 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 04 - 11 - 14 - 32 - 35 - 40. Os trevos sorteados foram: 3 - 5.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 12 - 17 - 19 - 29 - 45 - 48 no primeiro sorteio; 01 - 14 - 20 - 21 - 26 - 27 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 510 mil e R$ 43 mil.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 400 mil a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 1

Coluna 2: 0

Coluna 3: 2

Coluna 4: 4

Coluna 5: 4

Coluna 6: 1

Coluna 7: 5

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.