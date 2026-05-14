Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (14/5), cinco loterias: os concursos 3008 da Mega-Sena; o 3685 da Lotofácil; o 7025 da Quina; o 2391 da Timemania e o 1213 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 56 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 11 - 12 - 14 - 20 - 42 - 44.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 08 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 6 milhões, teve os seguintes números sorteados: 14 - 27 - 29 - 50 - 57.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 26 milhões apresentou o seguinte resultado: 08 - 09 - 16 - 17 - 21 - 71 - 79. O time do coração é o 63 (Pouso Alegre/MG).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 750 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 07 - 12 - 13 - 15 - 24 - 26 - 30. O mês da sorte é 02 (fevereiro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.