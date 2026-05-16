Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (16/5), seis loterias: os concursos 3009 da Mega-Sena; o 7027 da Quina; o 3687 da Lotofácil; 355 da +Milionária; o 2392 da Timemania e o 1214 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 64 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 04 - 06 - 08 - 18 - 21 - 30.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03 - 04 - 05 - 06 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 9 milhões, teve os seguintes números sorteados: 24 - 27 - 34 - 44 - 47.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 26 milhões apresentou o seguinte resultado: 04 - 12 - 17 - 23 - 59 - 75 - 78. O time do coração é o 75 (Tombense/MG).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 42 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 06 - 07 - 10 - 30 - 40 - 47. Os trevos sorteados foram: 1 - 5.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 03 - 19 - 20 - 21 - 28 - 30. O mês da sorte é 12 (dezembro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.