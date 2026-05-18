Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (18/5), cinco loterias: os concursos 7028 da Quina, o 3688 da Lotofácil, o 2925 da Lotomania, 2958 da Dupla-Sena e o 848 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 10 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01 - 16 - 41 - 42 - 74.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 5 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00 - 11 - 12 - 14 - 24 - 31 - 33 - 41 - 45 - 62 - 63 - 68 - 69 - 71 - 72 - 75 - 77 - 89 - 92 - 98.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 05 - 23 - 28 - 31 - 35 - 36 no primeiro sorteio; 05 - 12 - 28 - 34 - 39 - 45 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 854 mil e R$ 47 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 500 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 7

Coluna 2: 2

Coluna 3: 5

Coluna 4: 3

Coluna 5: 5

Coluna 6: 6

Coluna 7: 2

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa

Confira o sorteio na íntegra.