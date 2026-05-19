Audiência pública discute liberação de mineração na Chapada dos Veadeiros

Chapada dos Veadeiros preserva grande área de Cerrado, bioma em crescente risco de extinção, além de nascentes e rios que contribuem com relevantes bacias hidrográficas do país - (crédito: Reprodução da internet)

Território considerado santuário ecológico por turistas e ambientalistas de todo o mundo, a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, atravessa um período de intenso debate, que deve se intensificar progressivamente nos próximos meses. A região é alvo de fortes interesses econômicos para a exploração dos chamados 'minerais raros', componentes químicos usados pela indústria de alta tecnologia. Nesta terça-feira (20/5), a partir das 9h, na Assembleia Legislativa estadual (Alego), em Goiânia, uma audiência pública com a participação de diversos estudiosos do tema pretende pontuar e esclarecer algumas polêmicas sobre as discussões em andamento. O evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube.

Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Alego e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Chapada dos Veadeiros, o deputado estadual Antônio Gomide (PT) é o autor da proposta para a realização da audiência pública. Segundo o parlamentar, o momento exige cautela e mobilização social para resguardar uma significativa área remanescente do Cerrado, bioma em crescente risco de extinção, além de nascentes e rios que contribuem com relevantes bacias hidrográficas do país.

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"Diante da gravidade desse tema, estamos apresentando um requerimento solicitando a realização de uma audiência pública. Entendemos que a Chapada dos Veadeiros precisa ser protegida. Estamos falando de uma das regiões ambientais mais importantes do Brasil e reconhecida mundialmente pela biodiversidade, pelas nascentes, comunidades tradicionais e pela importância do Cerrado para o equilíbrio ambiental do nosso país”, argumentou Gomide.

“O Cerrado já sofre pressão de todos os lados, todos os dias. A Chapada não pode pagar esse preço. Não podemos tratar uma área tão sensível apenas pela lógica econômica. A água não se recupera, nascente destruídas não voltam da noite para o dia. Quero mais uma vez fazer a defesa para que esse debate aconteça com ampla participação popular, ouvindo pesquisadores, moradores, ambientalistas e toda a sociedade goiana”, acrescentou o parlamentar petista.

*Matéria em atualização...