Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (20/5), seis loterias: os concursos 7030 da Quina; o 2959 da Dupla Sena; o 3690 da Lotofácil; o 356 da +Milionária; o 2926 da Lotomania e o 849 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 7 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 13 milhões, teve os seguintes números sorteados: 16 - 19 - 24 - 50 - 55.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 6 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01 - 02 - 09 - 11 - 19 - 27 - 35 - 43 - 50 - 61 - 64 - 65 - 69 - 72 - 74 - 75 - 82 - 89 - 91 - 93.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 43 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 01 - 05 - 09 - 22 - 25 - 28. Os trevos sorteados foram: 2 - 1.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 02 - 14 - 15 - 16 - 27 - 39 no primeiro sorteio; 07 - 17 - 19 - 35 - 39 - 42 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 42 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 550 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 9

Coluna 2: 3

Coluna 3: 4

Coluna 4: 5

Coluna 5: 2

Coluna 6: 7

Coluna 7: 5

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.



