Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (21/5), cinco loterias: os concursos 3691 da Lotofácil; o 7031 da Quina; o 2394 da Timemania e o 1216 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.
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Lotofácil
A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 05 - 08 - 09 - 10 - 13 -14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
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Quina
A Quina, com prêmio previsto de R$ 583 mil, teve os seguintes números sorteados: 03 - 12 - 40 - 56 - 70.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Timemania
A Timemania, com prêmio previsto de R$ 28 milhões apresentou o seguinte resultado: 03 - 08 - 15 - 26 - 47 - 52 - 73. O time do coração é o 10 (Atlético Mineiro/MG).
A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Dia de Sorte
Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 03 - 09 - 14 - 24 - 28 - 31. O mês da sorte é 04 (Abril).
A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Confira o sorteio na íntegra.