Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (22/5), cinco loterias: os concursos 7032 da Quina; o 2960 da Dupla Sena; o 3692 da Lotofácil; o 2927 da Lotomania e o 850 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1 milhão, teve os seguintes números sorteados: 05 - 28 - 48 - 49 - 71.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 7 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03 - 04 - 06 - 11 - 29 - 31 - 44 - 45 - 46 - 51 - 53 - 57 - 60 - 67 - 68 - 69 - 76 - 78 - 84 - 91.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 03 - 12 - 34 - 39 - 46 - 48 no primeiro sorteio; 16 - 21 - 34 - 41 - 43 - 47 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 52 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 650 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 4

Coluna 2: 3

Coluna 3: 1

Coluna 4: 5

Coluna 5: 6

Coluna 6: 3

Coluna 7: 3

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.