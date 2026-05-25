Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (25/5), cinco loterias: os concursos 7034 da Quina, o 3694 da Lotofácil, o 2928 da Lotomania, 2961 da Dupla-Sena e o 851 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 12 - 21 - 74 - 77 - 79.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 8 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 07 - 12 - 18 - 22 - 24 - 35 - 37 - 42 - 58 - 59 - 61 - 63 - 71 - 74 - 75 - 77 - 79 - 91 - 98 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 10 - 12 - 13 - 16 - 37 - 42 no primeiro sorteio; 11 - 12 - 27 - 29 - 31 - 47 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 1 milhão e R$ 53 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 750 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 9

Coluna 2: 7

Coluna 3: 4

Coluna 4: 0

Coluna 5: 9

Coluna 6: 3

Coluna 7: 6

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Assista ao sorteio na íntegra.



