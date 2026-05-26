Acidente na BR-251: nono corpo carbonizado é encontrado nas ferragens

Destroços dos veículos foram engolidos pelas chamas no segmento em curva da BR-251. Cinco morreram e outros cinco se feriram - (crédito: CBMMG)

Uma nova vítima do acidente entre um ônibus e uma carreta na BR-251 foi localizada pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG) nesta terça-feira (26/5). A colisão resultou em um incêndio em ambos os carros e deixou várias vitimas feridas. Com a vítima encontrada hoje, foram nove mortes no acidente.

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A nona ossada carbonizada foi encontrada após a corporação utilizar ferramentas para abertura das ferragens do veículo envolvido no acidente no pátio credenciado da PCMG, no município de Salinas.

Não foi divulgado o sexo e outros dados da vítima. A ossada será enviada para Belo Horizonte para a realização de exames médico-legais conforme a PCMG. Os corpos carbonizados das outras vítimas já tinham sido encaminhados para exames de DNA no setor de antropologia da medicina legal em BH.

Acidente

O acidente na BR-251 envolveu uma carreta e um ônibus e interditou a rodovia, na altura do km 236, em Santa Cruz de Salinas, no Norte de Minas, nos dois sentidos durante o último domingo (24/5). O ônibus saiu de São Bernardo do Campo, em São Paulo, com destino a Aracaju, em Sergipe. Já a carreta, carregada com sucata e peças automotivas, fazia o trajeto entre Fortaleza e Piracicaba. Após a colisão, por volta das 4h30, os veículos pegaram fogo. Nove pessoas morreram e mais de dez ficaram feridas.

A PCMG informou que durante o acidente, os veículos envolvidos seguiam em sentidos opostos. Apesar de relatos iniciais indicarem uma colisão frontal, os investigadores trabalham com a possibilidade de que um dos motoristas tenha tentado desviar para evitar o impacto direto, o que será confirmado apenas após a finalização do laudo técnico.

Identificação das vítimas

O médico-legista Thiago Nobre informou que o estado de carbonização dos corpos dificulta o reconhecimento imediato das vítimas. Por isso, os restos mortais foram levados para o setor de antropologia da medicina legal, em Belo Horizonte.

Os exames incluem coleta de DNA para comparação com familiares de primeiro grau e análises odontológicas, como comparação entre radiografias feitas em vida e exames pós-morte.

A Polícia Civil orientou familiares das vítimas a procurarem qualquer posto de perícia do país para fornecer material genético e documentos que auxiliem na identificação. Segundo os investigadores, um canal específico será disponibilizado para o envio dessas informações.

Empresa do ônibus se manifesta

Em nota, a empresa Andreatur afirmou que presta assistência às vítimas do acidente. A companhia também manifestou solidariedade aos passageiros e familiares das vítimas.

Segundo a empresa, a seguradora foi acionada logo após a ocorrência e equipes de suporte médico acompanham o atendimento aos feridos. A Andreatur informou ainda que disponibilizará apoio técnico e jurídico aos envolvidos durante o processo junto à seguradora.

A companhia ressaltou também que as causas do acidente ainda não foram confirmadas e disse que trabalha para apurar as circunstâncias da ocorrência.

*Com informações de Mateus Parreiras e Luiz Ribeiro