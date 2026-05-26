Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (26/5), cinco loterias: os concursos 3011 da Mega-Sena; o 3695 da Lotofácil; o 7035 da Quina; o 2396 da Timemania e o 1218 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 2 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 02 - 05 - 27 - 36 - 40 - 60.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 09 - 13 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 14 - 15 - 48 - 58 - 73.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 30 milhões apresentou o seguinte resultado: 01 - 27 - 30 - 37 - 52 - 62 - 68. O time do coração é o 16 (Botafogo/SP).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 400 mil o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04 - 05 -09 - 11 - 12 - 16 - 30. O mês da sorte é 02 (fevereiro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Confira o sorteio na íntegra.