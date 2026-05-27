Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (27/5), seis loterias: os concursos 7036 da Quina; o 2962 da Dupla Sena; o 3696 da Lotofácil; o 358 da +Milionária; o 2929 da Lotomania e o 852 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 9 milhões, teve os seguintes números sorteados: 15 - 42 - 63 - 66 - 77.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 441 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 14 - 15 - 16 - 19 - 27 - 43 - 50 - 51 - 54 - 60 - 68 - 71 - 72 - 83 - 85 - 87 - 89 - 90 - 93.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 44 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 01 - 06 - 12 - 18 - 22 - 42. Os trevos sorteados foram: 5 - 6.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 17 - 24 - 38 - 43 - 45 - 48 no primeiro sorteio; 05 - 16 - 34 - 36 - 38 - 48 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 50 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 850 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 7

Coluna 2: 6

Coluna 3: 8

Coluna 4: 4

Coluna 5: 6

Coluna 6: 4

Coluna 7: 5

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.



