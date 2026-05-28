Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (28/5), cinco loterias: os concursos 3012 da Mega-Sena; o 3697 da Lotofácil; o 7037 da Quina; o 2397 da Timemania e o 1219 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 5 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 05 - 07 - 17 - 41 - 42 - 49.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25. A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 10 milhões, teve os seguintes números sorteados: 09 - 26 - 42 - 55 - 66.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 31 milhões apresentou o seguinte resultado: 01 - 12 - 15 - 26 - 53 - 64 - 70. O time do coração é o 03 (Amazonas).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 600 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 02 - 07 - 18 - 20 - 24 - 29. O mês da sorte é 02 (fevereiro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.









Confira o sorteio na íntegra.