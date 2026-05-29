Mulher de "Rabicó", apontado como operador financeiro do CV, é presa

As ações ocorrem simultaneamente em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro, como a capital, São Gonçalo, Duque de Caxias, Itaboraí - (crédito: Reprodução)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta sexta-feira (29/5), Raquel Neves dos Santos Mendonça, esposa de Antônio Ilário Ferreira, conhecido como "Rabicó", e apontado como principal operador financeiro do Comando Vermelho (CV). Segundo a investigação, ele era responsável pela lavagem de dinheiro, gerenciamento de empresas de fachada e movimentações bancárias. A defesa dos citados não foi localizada.

Ainda de acordo com a polícia, Rabicó atuava como gestor financeiro do CV. O esquema utilizava empresas de reciclagem e ferros-velhos, contas bancárias de passagem, depósitos fracionados em espécie, emissão de notas fiscais falsas e intensa movimentação financeira entre empresas ligadas ao grupo para conferir aparência de legalidade aos recursos oriundos do tráfico.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A investigação identificou que empresas do ramo de reciclagem e comércio de sucatas transferiam milhões de reais diretamente para contas do investigado e de empresas controladas por ele, funcionando como engrenagens de financiamento do narcotráfico.

Os valores movimentados pelo esquema foram identificados a partir de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF/COAF), análises bancárias, afastamentos de sigilos fiscal, telefônico e telemático, além de cruzamentos de dados financeiros e patrimoniais realizados ao longo da investigação.

A investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) revelou uma sofisticada estrutura criminosa voltada à ocultação, dissimulação e lavagem de recursos ilícitos provenientes do tráfico de drogas, principalmente no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O esquema movimentou mais de R$ 453 milhões. Até o momento, 17 criminosos foram presos.

As ações ocorrem simultaneamente em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro, como a capital, São Gonçalo, Duque de Caxias, Itaboraí, Iguaba Grande, Armação dos Búzios e São João de Meriti. Também são cumpridos mandados em outros estados, incluindo cidades de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Maranhão.