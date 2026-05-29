Fuminho, aliado de Marcola, passou por cirurgia para tratar câncer no DF

Fuminho, conhecido por ser um dos nomes de peso dentro do PCC, vai ficar na capital federal por pelo menos três meses - (crédito: Reprodução/Ministério da Justiça)

O traficante Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como Fuminho, passou por uma cirurgia para tratar um câncer grave, de acordo com a defesa. Ele está preso na Penitenciária Federal de Brasília. A internação ocorreu no dia 17 do mês passado, em um hospital particular da Asa Sul.



Fuminho é apontado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público como parceiro de negócios de Marco Herbas Camacho, o Marcola. Para que ocorresse a internação, todas as forças de segurança da capital do país foram mobilizadas nas proximidades da unidade de saúde.

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Em nota, a defesa negou que ele seja integrante de organização criminosa e que seja o número 2 do Primeiro Comando Capital (PCC). De acordo com os advogados, "o Sr. Gilberto Aparecido dos Santos enfrenta neoplasia maligna (câncer)" e . "após nove meses de espera e atuação defensiva perante o TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), para garantir acesso à saúde, foi submetido a cirurgia oncológica em 17/05/2026".



A defesa sustenta ainda que "a demora injustificada do Estado agravou seu quadro clínico, com alto risco de metástase irreversível".

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