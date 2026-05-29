Fuminho, aliado de Marcola, passou por cirurgia para tratar câncer no DF

O traficante Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como Fuminho, passou por uma cirurgia para tratar um câncer grave, de acordo com a defesa. Ele está preso na Penitenciária Federal de Brasília. A internação ocorreu no dia 17 do mês passado, em um hospital particular da Asa Sul.
Fuminho é apontado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público como parceiro de negócios de Marco Herbas Camacho, o Marcola. Para que ocorresse a internação, todas as forças de segurança da capital do país foram mobilizadas nas proximidades da unidade de saúde.
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Em nota, a defesa negou que ele seja integrante de organização criminosa e que seja o número 2 do Primeiro Comando Capital (PCC). De acordo com os advogados, "o Sr. Gilberto Aparecido dos Santos enfrenta neoplasia maligna (câncer)" e . "após nove meses de espera e atuação defensiva perante o TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), para garantir acesso à saúde, foi submetido a cirurgia oncológica em 17/05/2026".
A defesa sustenta ainda que "a demora injustificada do Estado agravou seu quadro clínico, com alto risco de metástase irreversível".
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