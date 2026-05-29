Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (29/5), cinco loterias: os concursos 7038 da Quina; o 2963 da Dupla Sena; o 3698 da Lotofácil; o 2930 da Lotomania e o 853 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 11 milhões, teve os seguintes números sorteados: 02 - 31 - 39 - 64 - 73.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 18 - 20 - 21 - 23.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03 - 06 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 27 - 37 - 39 - 40 - 41 - 43 - 47 - 48 - 50 - 64 - 73.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 11 - 13 - 38 - 42 - 44 - 49 no primeiro sorteio; 21 - 23 - 35 - 40 - 45 - 47 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 57 mil.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 900 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 3

Coluna 2: 8

Coluna 3: 3

Coluna 4: 5

Coluna 5: 6

Coluna 6: 0

Coluna 7: 8

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.