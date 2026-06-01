Policial militar morre após ser baleado na cabeça em operação no Rio

Equipes da corporação intensificaram o policiamento na região e seguem atuando para localizar e prender os envolvidos na ação - (crédito: PMRJ/Redes Socias)

Um policial militar morreu na manhã desta segunda-feira, 1, após ser baleado na cabeça em Rocha Miranda, na zona norte do Rio de Janeiro. Adriano Pereira de Sousa, de 36 anos, foi atingido durante uma operação na comunidade Faz Quem Quer.

De acordo com a PM, Pereira foi atingido em confronto com criminosos, chegou a ser levado para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, mas não resistiu aos ferimentos.

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O sargento Pereira era lotado no 9º BPM, ingressou na corporação em 2011 e também trabalhou no Batalhão de Polícia de Choque. Ele deixa dois filhos. Ainda não há informações sobre o sepultamento do policial.

De acordo com a secretaria de Estado de Polícia Militar, "equipes da corporação intensificaram o policiamento na região e seguem atuando para localizar e prender os envolvidos na ação".