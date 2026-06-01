Datafolha: Violência de gênero é o crime que mais preocupa os brasileiros

Pesquisa mostra que a violência de gênero supera o tráfico de drogas entre as principais preocupações dos brasileiros; 89% percebem aumento dos casos e 71% afirmam que mulheres correm mais risco dentro de casa - (crédito: Caio Gomez/CB/d.a Press)

Uma nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta segunda-feira (1º), revelou que a violência contra a mulher é considerada pelos brasileiros o crime mais grave do Brasil, superando inclusive o tráfico de drogas. O levantamento mostrou que, para 61% dos entrevistados, a violência contra a mulher é o principal motivo de preocupação.

O segundo colocado no ranking dos crimes mais graves foi o tráfico de drogas, com 16% das respostas, seguido por assalto à mão armada (10%), uso de drogas nas ruas (6%) e invasão e roubo de residências (2%).

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Além de ser vista como o crime mais grave do Brasil, a percepção sobre a violência de gênero cresceu: 89% dos entrevistados afirmam ter percebido um aumento significativo dos casos registrados nos últimos 12 meses. Para 71% das pessoas, as mulheres correm mais perigo dentro de casa do que fora dela.

O levantamento mostra ainda que a preocupação com a violência contra a mulher é maior entre as próprias mulheres: 73% delas apontaram esse crime como o mais grave, ante 49% dos homens. O impacto é ainda maior entre mulheres jovens, de 16 a 24 anos, grupo no qual 77% consideram a violência de gênero o crime mais preocupante.

No entanto, a violência psicológica, o controle financeiro e outras práticas abusivas ainda não são vistos como ações preocupantes por boa parte dos brasileiros. A pesquisa mostra que apenas 55% dos entrevistados consideram um ato de violência o fato de o companheiro impedir a mulher de sair sozinha para festas. Já o controle das amizades e do dinheiro da companheira é considerado violência contra a mulher por 58% das pessoas ouvidas.

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Apesar de reconhecerem a gravidade da violência, os entrevistados ainda tendem a culpar a vítima pelo crime sofrido: 61% alegam que as mulheres são responsáveis por escolherem seus parceiros de forma equivocada.

A pesquisa foi encomendada pelo Movimento Mulher 360 e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em todas as regiões do Brasil, entre os dias 6 e 11 de abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais para o total da amostra, com nível de confiança de 95%.

