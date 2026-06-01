Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (1/6), cinco loterias: os concursos 7040 da Quina, o 3700 da Lotofácil, o 2931 da Lotomania, 2964 da Dupla-Sena e o 864 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 14 milhões, teve os seguintes números sorteados: 05 - 23 - 52 - 56 - 67.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 9 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 479 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01 - 16 - 30 - 32 - 45 - 49 - 52 - 56 - 60 - 62 - 64 - 71 - 73 - 75 - 78 - 82 - 84 - 86 - 93 - 96.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 04 - 05 - 11 - 24 - 41 - 30 no primeiro sorteio; 03 - 07 - 26 - 27 - 44 - 49 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 2 milhões e R$ 62 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 6

Coluna 2: 7

Coluna 3: 9

Coluna 4: 7

Coluna 5: 4

Coluna 6: 5

Coluna 7: 4

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Confira o sorteio na íntegra.