Mulher de 37 anos finge ter 12 e é presa por estelionato após ser adotada

Mulher de 37 anos se passa por criança de 12 em Santa Catarina - (crédito: Divulgação/Polícia Civil de Santa Catarina)

Uma mulher de 37 anos foi presa na terça-feira (2/6) em Joinville (SC), suspeita de fingir ser uma adolescente de 12 anos para ser acolhida por uma família adotiva. Segundo a Polícia Civil, ela viveu por cerca de um ano e dois meses na casa das vítimas usando uma identidade falsa.

De acordo com as investigações, a mulher se apresentava como “Gabriele” e foi detida na casa da família, no distrito de Pirabeiraba. Ela é investigada pelos crimes de estelionato e falsa identidade. O verdadeiro nome da suspeita não foi divulgado.

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Em nota, a Polícia Civil de Santa Catarina informou que a mulher criou uma série de histórias para sustentar o disfarce e conquistar a confiança da família. Entre elas, ela alegava ser autista e ter outras condições clínicas. Para justificar a aparência física incompatível com a idade que dizia ter, afirmava que seus traços adultos eram consequência do uso forçado de hormônios durante a infância.

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Ainda segundo a corporação, a suspeita mantinha comportamentos infantilizados para reforçar a falsa identidade. Ela utilizava chupetas, mamadeiras e objetos lúdicos com frequência, simulando atitudes típicas de uma criança.

As investigações apontaram ainda que a mulher já tem antecedentes por golpes semelhantes em outros estados do país, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. A polícia afirma que ela é reincidente nesse tipo de crime.

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Durante o interrogatório, a suspeita confessou o crime, segundo a Polícia Civil. Após os procedimentos de polícia judiciária, ela foi encaminhada ao Presídio Regional de Joinville, onde permanece à disposição da Justiça.

