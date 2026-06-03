Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (3/6), seis loterias: os concursos 7042 da Quina; o 2965 da Dupla Sena; o 3702 da Lotofácil; o 360 da +Milionária; o 2932 da Lotomania e o 855 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 17 milhões, teve os seguintes números sorteados: 10 - 13 - 25 - 36 - 60.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 05 - 09 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 463 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00 - 01 - 05 - 12 - 14 - 21 - 27 - 33 - 47 - 55 - 63 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 73 - 77 - 82 - 91.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 60 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 04 - 07 - 15 - 20 - 23 - 34. Os trevos sorteados foram: 4 - 3.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 07 - 08 - 21 - 40 - 42 - 47 no primeiro sorteio; 02 - 09 - 17 - 34 - 37 - 44 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 2 milhões e R$ 61 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 4

Coluna 2: 3

Coluna 3: 8

Coluna 4: 5

Coluna 5: 3

Coluna 6: 6

Coluna 7: 0

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.