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TRAGÉDIA

Motociclista morre carbonizado ao colidir de frente com carro em MG

Condutora do carro conseguiu sair do veículo antes das chamas consumirem os veículos

O fogo também atingiu a vegetação às margens da pista, exigindo uma atuação rápida das equipes para impedir a propagação do incêndio - (crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução)
O fogo também atingiu a vegetação às margens da pista, exigindo uma atuação rápida das equipes para impedir a propagação do incêndio - (crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução)

Um motociclista morreu carbonizado em uma colisão frontal com um carro na noite dessa quarta-feira (3/6), na rodovia MGC-491, em Paraguaçu (MG), no Sul do estado.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 21h30, na altura do Km 205 da rodovia.

A batida envolveu uma motocicleta, que seguia em um sentido da via, e um Hyundai HB20 que trafegava em direção a Varginha (MG).

Com a força do impacto, o carro foi lançado para um barranco às margens da pista. Logo em seguida, os dois veículos pegaram fogo.

A motorista do HB20, que estava sozinha, conseguiu sair do veículo por meios próprios antes que as chamas se espalhassem. Ela recebeu os primeiros atendimentos de pessoas que passavam pelo local. Já o motociclista morreu no momento da colisão e acabou carbonizado devido ao incêndio que atingiu os veículos.

Ao chegarem à rodovia, os bombeiros isolaram a área e iniciaram o combate às chamas. O fogo também atingiu a vegetação às margens da pista, exigindo uma atuação rápida das equipes para impedir a propagação do incêndio.

A concessionária EPR Sul de Minas prestou apoio operacional e auxiliou na sinalização do trecho. A perícia da Polícia Civil foi acionada para os trabalhos de investigação e liberação do corpo. 

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Wellington Barbosa - Estado de Minas

Por Wellington Barbosa - Estado de Minas
postado em 04/06/2026 10:27
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