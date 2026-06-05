Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (5/6), cinco loterias: os concursos 7043 da Quina; o 2966 da Dupla Sena; o 3703 da Lotofácil; o 2933 da Lotomania e o 856 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 19 milhões, teve os seguintes números sorteados: 10 - 20 - 21 - 29 - 46.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 10 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00 - 04 - 09 - 10 - 12 - 19 - 23 - 25 - 27 - 33 - 36 - 37 - 41 - 49 - 61 - 65 - 76 - 81 - 88 - 96.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 11 - 16 - 20 - 25 - 31 - 49 no primeiro sorteio; 29 - 34 - 36 - 39 - 42 - 45 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 2 milhões e R$ 57 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 5

Coluna 2: 8

Coluna 3: 6

Coluna 4: 4

Coluna 5: 7

Coluna 6: 0

Coluna 7: 1

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Confira o sorteio na íntegra.