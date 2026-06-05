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SÃO PAULO

Incêndio atinge edifício comercial em Guarulhos, na Grande São Paulo

Local fica em área próxima a residência e cerca de 12 quilômetros do Aeroporto Internacional.

Local fica próximos a residências e a cerca de 12 quilômetros do Aeroporto Internacional de São Paulo - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Local fica próximos a residências e a cerca de 12 quilômetros do Aeroporto Internacional de São Paulo - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

 

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Um incêndio de grande proporções atingiu um galpão comercial na noite desta sexta-feira (6/6) na Rua Guaporé, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

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Segundo informações do g1, o local fica próximos a residências e a cerca de 12 quilômetros do Aeroporto Internacional de São Paulo. Até a última atualização, não há registro de feridos.

A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros às 20h29 e 10 viaturas atuam para conter as chamas.

Ainda segundo informações do portal, as causas das chamas ainda não desconhecidas.

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 05/06/2026 23:30 / atualizado em 05/06/2026 23:31
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