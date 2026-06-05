Incêndio atinge edifício comercial em Guarulhos, na Grande São Paulo

Local fica próximos a residências e a cerca de 12 quilômetros do Aeroporto Internacional de São Paulo - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Um incêndio de grande proporções atingiu um galpão comercial na noite desta sexta-feira (6/6) na Rua Guaporé, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

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Segundo informações do g1, o local fica próximos a residências e a cerca de 12 quilômetros do Aeroporto Internacional de São Paulo. Até a última atualização, não há registro de feridos.

MEU DEUS! ta tendo um incêndio aqui perto da minha casa em Guarulhos! Que situação horrível. Espero que ninguém tenha se machucado ???????? pic.twitter.com/h1bpWuEwUz — ronni (@rovnni) June 5, 2026

A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros às 20h29 e 10 viaturas atuam para conter as chamas.

Ainda segundo informações do portal, as causas das chamas ainda não desconhecidas.