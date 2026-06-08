Divórcio grisalho cresce e revela busca por felicidade após os 50 anos

Anéis de casamento simbolizam a união que muitos casais maduros reavaliam em busca de nova felicidade, no contexto do divórcio grisalho - (crédito: Freepik)

Casais com mais de 50 anos estão redefinindo a ideia de felicidade e colocando fim a casamentos longos em busca de novos projetos de vida. O fenômeno, conhecido como “divórcio grisalho”, cresce no Brasil, impulsionado pelo aumento da longevidade e pela valorização da realização pessoal.

Dados do IBGE mostram que cerca de 30% dos divórcios registrados no país envolvem pessoas nessa faixa etária, um percentual que cresceu significativamente na última década. Fatores como a maior independência financeira feminina e a saída dos filhos de casa contribuem para a decisão de recomeçar.

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Para o psicólogo Luís Fernando Milléo, o casamento pode funcionar como um “eclipse”, no qual partes da identidade individual ficam encobertas para sustentar o projeto do casal. “Depois de anos priorizando o projeto do casal, muitas pessoas passam a sentir necessidade de resgatar versões de si mesmas que ficaram adormecidas ao longo da relação”, afirma.

Um novo conceito de felicidade

A percepção sobre o casamento também mudou. Se antes a união era vista como permanente, hoje a prioridade é o bem-estar emocional. “O casamento é até que a morte afetiva nos separe, não mais a morte física”, pontua Milléo. Muitas separações ocorrem não por conflitos, mas por uma sensação de desconexão.

O aumento da expectativa de vida do brasileiro, que chegou a 76,6 anos em 2024 segundo o IBGE, reforça essa tendência. Pessoas aos 50 anos hoje iniciam novas carreiras, viajam e empreendem, o que impacta diretamente os relacionamentos.

Um dos principais gatilhos para o divórcio maduro é o fim do que Milléo chama de “projeto casa-lar”, quando os filhos saem de casa. Nesse momento, muitos casais revisitam desejos pessoais que ficaram suspensos por décadas.

Processos mais práticos e maduros

Divórcios nessa fase da vida costumam envolver questões complexas como aposentadoria, imóveis e herança. No entanto, muitos casais buscam acordos menos desgastantes, focados na reorganização prática da vida.

Plataformas digitais, como a Separa Online, facilitam processos consensuais e acessíveis. “Muitos clientes chegam menos motivados por conflito e mais pela necessidade de reorganizar a vida de forma madura”, explica Laura Bubniak, co-fundadora da empresa.

Laura conclui que o divórcio grisalho reflete uma mudança cultural. “Existe uma percepção mais clara de que a vida tem prazo e que as pessoas querem viver com mais autenticidade. O divórcio não precisa estar associado a um trauma, mas a um episódio que permite que as pessoas sejam livres para realizar outros sonhos.”

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.