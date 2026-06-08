Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (8/6), cinco loterias: os concursos 7016 da Quina, o 3676 da Lotofácil, o 2919 da Lotomania, 2952 da Dupla-Sena e o 842 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 12 - 13 - 17 - 54 - 71.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 06 - 03 - 04 - 06 - 08 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 11 - 12 - 19 - 23 - 27 - 30 - 31 - 41 - 45 - 52 - 54 - 55 - 72 - 83 - 84 - 87 - 89 - 94 - 96 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 10 - 15 - 32 - 37 - 48 - 49 no primeiro sorteio; 01 - 09 - 10 - 12 - 15 - 41 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 2 milhões e R$ 72 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 8

Coluna 2: 1

Coluna 3: 3

Coluna 4: 4

Coluna 5: 3

Coluna 6: 1

Coluna 7: 7

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.