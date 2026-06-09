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Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Loterias - (crédito: Reprodução)
Loterias - (crédito: Reprodução)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (9/6), cinco loterias: os concursos 3016 da Mega-Sena; o 3706 da Lotofácil; o 7046 da Quina; o 2401 da Timemania e o 1223 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

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Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 3 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 11 - 19 - 33 - 52 - 55 - 60.
A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 04 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 24 - 25.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 02 - 12 - 37 - 68 - 76.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 34 milhões apresentou o seguinte resultado: 01 - 08 - 10 - 38 - 40 - 50 - 63. O time do coração é o 06 (Sampaio Corrêa).
A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 500 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 09 - 13 - 14 - 21 - 22 - 29 - 30. O mês da sorte é 12 (Dezembro).
A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

 

Confira o sorteio na íntegra.

 


 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 09/06/2026 21:02 / atualizado em 09/06/2026 21:15
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