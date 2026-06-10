Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (10/6), seis loterias: os concursos 7047 da Quina; o 2968 da Dupla Sena; o 3707 da Lotofácil; o 362 da +Milionária; o 2935 da Lotomania e o 858 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 9 milhões, teve os seguintes números sorteados: 06 - 11 - 26 - 50 - 61.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 14 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24. A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 472 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 06 - 09 - 15 - 18 - 29 - 36 - 40 - 51 - 54 - 60 - 73 - 75 - 76 - 77 - 79 - 88 - 89 - 90 - 97 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 62 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 04 - 13 - 28 - 31 - 40 - 47. Os trevos sorteados foram: 6 - 3.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 15 - 21 - 41 - 44 - 45 - 46 no primeiro sorteio; 02 - 07 - 09 - 14 - 28 - 39 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 3 milhões e R$ 73 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 2

Coluna 2: 3

Coluna 3: 4

Coluna 4: 0

Coluna 5: 6

Coluna 6: 2

Coluna 7: 6

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.