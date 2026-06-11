Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (11/6), cinco loterias: os concursos 3017 da Mega-Sena; o 3708 da Lotofácil; o 7048 da Quina; o 2402 da Timemania e o 1224 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 6 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 04 - 06 - 26 - 28 - 32 - 45.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 11 milhões, teve os seguintes números sorteados: 09 - 25 - 34 - 56 - 70.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 300 mil apresentou o seguinte resultado: 38 - 42 - 43 - 63 - 72 - 77 - 78. O time do coração é o 21 (Campinense/PB).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 200 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 07 - 15 - 16 - 22 - 27 - 28. O mês da sorte é 06 (Junho).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.









Confira o sorteio na íntegra.