Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (15/6), quatro loterias: os concursos 3711 da Lotofácil, o 2937 da Lotomania, 2970 da Dupla-Sena e o 860 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 22 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 05 - 07 - 11 - 22 - 30 - 48 no primeiro sorteio; 02 - 04 - 08 - 22 - 27 - 30 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 3 milhões e R$ 96 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 02 - 05 - 09 - 14 - 26 - 35 - 42 - 54 - 52 - 55 - 63 - 67 - 68 - 71 - 78 - 80 - 88 - 89 - 93 - 95.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 2

Coluna 2: 1

Coluna 3: 4

Coluna 4: 4

Coluna 5: 1

Coluna 6: 3

Coluna 7: 1

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Confira o sorteio na íntegra.