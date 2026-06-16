Mega-Sena, Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (16/6), cinco loterias: os concursos 3019 da Mega-Sena; o 3712 da Lotofácil; o 2404 da Timemania e o 1226 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 15 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 05 - 31 - 32 - 48 - 54 - 56.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 06 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 500 mil apresentou o seguinte resultado: 04 - 11 - 15 - 17 - 23 - 42 - 63. O time do coração é o 14 (Botafogo/PB).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 600 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 29. O mês da sorte é 05 (maio).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.