Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (17/6), seis loterias: os concursos 2971 da Dupla Sena; o 3713 da Lotofácil; o 364 da +Milionária; o 2938 da Lotomania e o 861 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 22.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00 - 13 - 14 - 17 - 18 - 21 - 23 - 30 - 32 - 39 - 53 - 64 - 67 - 68 - 70 - 71 - 85 - 89 - 95 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 64 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 12 - 20 - 23 - 29 - 32 - 48. Os trevos sorteados foram: 3 - 5.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 08 - 12 - 14 - 18 - 30 - 40 no primeiro sorteio; 12 - 18 - 22 - 26 - 33 - 46 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 3 milhões e R$ 91 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 6

Coluna 2: 3

Coluna 3: 0

Coluna 4: 9

Coluna 5: 7

Coluna 6: 7

Coluna 7: 0



A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.