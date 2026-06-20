PF vai investigar alerta de emergência falso emitido para celulares de todo o país

Mensagem enviada de madrugada para celulares em Brasília, Curitiba e Rio gerou pânico, revolta e uma enxurrada de piadas nas redes sociais; Polícia Federal investiga a invasão - (crédito: Material cedido ao Correio)

Defesa Civil Nacional e o Ministério do Desenvolvimento Regional vão acionar a Polícia Federal para investigar os alertas sonoros de emergências recebidos em milhões de celulares pelo país na madrugada deste sábado (20/6).

As pastas emitiram nota conjunta em que afirmam que a plataforma de envio do Defesa Civil Alerta foi tirada do ar às 1h30, após ter sofrido uma invasão e disparado um alerta para diversas regiões do país, "ordenado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil".

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"A mensagem disparada foi do tipo Alerta Extremo e continha a palavra 'misantropia' — que significa ódio à humanidade. Provavelmente se trata de um ataque hacker", informa o texto.



A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que faz parte do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, informou ainda que tomará as providências para religar o sistema de alertas o mais rápido possível.

Entenda o alerta que assustou a população

Celulares em vários estados e no Distrito Federal começaram a emitir um alerta sonoro característico de situações de perigo por volta da 1h30 deste sábado (20/6). A mensagem continha o termo “misantropi4” e foi acompanhada por um sinal sonoro semelhante a uma sirene de emergência.



Nas redes sociais, o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Defesa Civil Nacional informaram que o envio da mensagem foi realizado por alguém “alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil”. Em nota, os órgãos afirmaram que, provavelmente, o caso se trata de um ataque hacker.

Órgãos de Defesa Civil local rapidamente começaram a se manifestar, informando que o alerta era falso. O governo paranaense adiantou também que a acionou tanto a defesa nacional quanto a Agência Nacional de Telefonia (Anatel).

O alerta disparado há poucos minutos não saiu da Defesa Civil do Paraná. O órgão já acionou a Defesa Civil Nacional e a Anatel. Não há nenhum evento severo previsto para Curitiba.

Já a Defesa Civil de São Paulo afirmou que o alerta foi enviado pela tecnologia via "tecnologia Cell Broadcast", mas que não seguiu "os protocolos oficiais de comunicação de emergências". O órgão também confirmou que o sistema foi desligado.

Mesmo de madrugada, o assunto se tornou um dos mais comentados nas redes sociais. Termos como "Defesa Civil", "Recebi" e "Hacker" eram alguns dos mais buscados.

O ator e comediante Paulo Viana comentou que também recebeu o aviso. "O celular fez um barulho muito doido que eu nunca escutei na vida", afirmou.



acordei com um alerta bizarro da defesa civil escrito “misantropia”



o celular fez um barulho muito doido que eu nunca escutei na vida

— PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) June 20, 2026

O alerta também foi recebido pelos apresentadores da CazéTV, que participavam de um programa após a vitória do Brasil por 3 a 0 contra o Haiti.



Alerta da defesa civil acontece ao vivo na CazéTV pic.twitter.com/hG4sCBmf1A

— Alex Moretti (@Alexmorettibr) June 20, 2026





Veja mais reações ao alerta misterioso:



A defesa civil de salvador também postou "misantropia" no alerta extremo igual a do parana, que medo

— mj (@maryjanebahiana) June 20, 2026







Que alerta doido da defesa civil é esse que todo mundo recebeu menos eu (ainda bem)

— Rayane ?? (@RaayL7) June 20, 2026







Se eu soubesse que a Defesa Civil ia tirar meu sono, teria visto o jogo do Paraguai. ????

— ???????????????? You are idiots ???????????????? (@IanDireita) June 20, 2026







Mais alguém aí quase morreu de susto com o alerta da defesa civil?!?!



O pior é buscar no Google a palavra do alerta misantropi4

— Edamoia (@e_damoia) June 20, 2026



Se as pessoas fossem normais como eram antigamente todo mundo desligaria seus celulares para dormir e não receberiam o alerta da Defesa Civil que desesperou todo mundo.

— Bruno (@Brunob1980) June 20, 2026

Confira a íntegra da nota da Defesa Civil

A plataforma de envio do Defesa Civil Alerta foi tirada do ar às 1h30 da madrugada deste sábado (20/6), após ter sofrido uma invasão e disparado um alerta para diversas regiões do país, ordenado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.



A mensagem disparada foi do tipo Alerta Extremo e continha a palavra “misantropia” — que significa ódio à humanidade. Provavelmente se trata de um ataque hacker.



A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acionará a Polícia Federal e tomará as providências para religar o sistema o mais rapidamente possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas.