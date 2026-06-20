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INVASÃO

PF vai investigar alerta de emergência falso emitido para celulares de todo o país

Provável ataque hacker acionou alertas de emergência da Defesa Civil em vários estados e no Distrito Federal na madrugada deste sábado (20/6)

Mensagem enviada de madrugada para celulares em Brasília, Curitiba e Rio gerou pânico, revolta e uma enxurrada de piadas nas redes sociais; Polícia Federal investiga a invasão - (crédito: Material cedido ao Correio)
Mensagem enviada de madrugada para celulares em Brasília, Curitiba e Rio gerou pânico, revolta e uma enxurrada de piadas nas redes sociais; Polícia Federal investiga a invasão - (crédito: Material cedido ao Correio)

Defesa Civil Nacional e o Ministério do Desenvolvimento Regional vão acionar a Polícia Federal para investigar os alertas sonoros de emergências recebidos em milhões de celulares pelo país na madrugada deste sábado (20/6).

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As pastas emitiram nota conjunta em que afirmam que a plataforma de envio do Defesa Civil Alerta foi tirada do ar às 1h30, após ter sofrido uma invasão e disparado um alerta para diversas regiões do país, "ordenado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil".

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"A mensagem disparada foi do tipo Alerta Extremo e continha a palavra 'misantropia' — que significa ódio à humanidade. Provavelmente se trata de um ataque hacker", informa o texto.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que faz parte do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, informou ainda que tomará as providências para religar o sistema de alertas o mais rápido possível.

Entenda o alerta que assustou a população

Celulares em vários estados e no Distrito Federal começaram a emitir um alerta sonoro característico de situações de perigo por volta da 1h30 deste sábado (20/6). A mensagem continha o termo “misantropi4” e foi acompanhada por um sinal sonoro semelhante a uma sirene de emergência.


Nas redes sociais, o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Defesa Civil Nacional informaram que o envio da mensagem foi realizado por alguém “alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil”. Em nota, os órgãos afirmaram que, provavelmente, o caso se trata de um ataque hacker.

Órgãos de Defesa Civil local rapidamente começaram a se manifestar, informando que o alerta era falso. O governo paranaense adiantou também que a acionou tanto a defesa nacional quanto a Agência Nacional de Telefonia (Anatel).

O alerta disparado há poucos minutos não saiu da Defesa Civil do Paraná. O órgão já acionou a Defesa Civil Nacional e a Anatel. Não há nenhum evento severo previsto para Curitiba.

Já a Defesa Civil de São Paulo afirmou que o alerta foi enviado pela tecnologia via "tecnologia Cell Broadcast", mas que não seguiu "os protocolos oficiais de comunicação de emergências". O órgão também confirmou que o sistema foi desligado.

Mesmo de madrugada, o assunto se tornou um dos mais comentados nas redes sociais. Termos como "Defesa Civil", "Recebi" e "Hacker" eram alguns dos mais buscados.

O ator e comediante Paulo Viana comentou que também recebeu o aviso. "O celular fez um barulho muito doido que eu nunca escutei na vida", afirmou.

O alerta também foi recebido pelos apresentadores da CazéTV, que participavam de um programa após a vitória do Brasil por 3 a 0 contra o Haiti.


Veja mais reações ao alerta misterioso: 




Confira a íntegra da nota da Defesa Civil

A plataforma de envio do Defesa Civil Alerta foi tirada do ar às 1h30 da madrugada deste sábado (20/6), após ter sofrido uma invasão e disparado um alerta para diversas regiões do país, ordenado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

A mensagem disparada foi do tipo Alerta Extremo e continha a palavra “misantropia” — que significa ódio à humanidade. Provavelmente se trata de um ataque hacker.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acionará a Polícia Federal e tomará as providências para religar o sistema o mais rapidamente possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas.

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Mariana Niederauer

Editora

Formada em jornalismo pela UnB, se especializou na cobertura de educação. É editora do site, redes sociais e multimídia do Correio Braziliense desde janeiro de 2021, é cronista e assina a coluna Nossos mestres

Por Mariana Niederauer
postado em 20/06/2026 07:51 / atualizado em 20/06/2026 11:13
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