PF vai investigar alerta de emergência falso emitido para celulares de todo o país

Defesa Civil Nacional e o Ministério do Desenvolvimento Regional vão acionar a Polícia Federal para investigar os alertas sonoros de emergências recebidos em milhões de celulares pelo país na madrugada deste sábado (20/6).
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As pastas emitiram nota conjunta em que afirmam que a plataforma de envio do Defesa Civil Alerta foi tirada do ar às 1h30, após ter sofrido uma invasão e disparado um alerta para diversas regiões do país, "ordenado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil".
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"A mensagem disparada foi do tipo Alerta Extremo e continha a palavra 'misantropia' — que significa ódio à humanidade. Provavelmente se trata de um ataque hacker", informa o texto.
A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que faz parte do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, informou ainda que tomará as providências para religar o sistema de alertas o mais rápido possível.
Entenda o alerta que assustou a população
Celulares em vários estados e no Distrito Federal começaram a emitir um alerta sonoro característico de situações de perigo por volta da 1h30 deste sábado (20/6). A mensagem continha o termo “misantropi4” e foi acompanhada por um sinal sonoro semelhante a uma sirene de emergência.
Nas redes sociais, o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Defesa Civil Nacional informaram que o envio da mensagem foi realizado por alguém “alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil”. Em nota, os órgãos afirmaram que, provavelmente, o caso se trata de um ataque hacker.
Órgãos de Defesa Civil local rapidamente começaram a se manifestar, informando que o alerta era falso. O governo paranaense adiantou também que a acionou tanto a defesa nacional quanto a Agência Nacional de Telefonia (Anatel).
O alerta disparado há poucos minutos não saiu da Defesa Civil do Paraná. O órgão já acionou a Defesa Civil Nacional e a Anatel. Não há nenhum evento severo previsto para Curitiba.
Já a Defesa Civil de São Paulo afirmou que o alerta foi enviado pela tecnologia via "tecnologia Cell Broadcast", mas que não seguiu "os protocolos oficiais de comunicação de emergências". O órgão também confirmou que o sistema foi desligado.
Mesmo de madrugada, o assunto se tornou um dos mais comentados nas redes sociais. Termos como "Defesa Civil", "Recebi" e "Hacker" eram alguns dos mais buscados.
O ator e comediante Paulo Viana comentou que também recebeu o aviso. "O celular fez um barulho muito doido que eu nunca escutei na vida", afirmou.
acordei com um alerta bizarro da defesa civil escrito “misantropia”
o celular fez um barulho muito doido que eu nunca escutei na vida
— PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) June 20, 2026
O alerta também foi recebido pelos apresentadores da CazéTV, que participavam de um programa após a vitória do Brasil por 3 a 0 contra o Haiti.
Alerta da defesa civil acontece ao vivo na CazéTV pic.twitter.com/hG4sCBmf1A
— Alex Moretti (@Alexmorettibr) June 20, 2026
Veja mais reações ao alerta misterioso:
A defesa civil de salvador também postou "misantropia" no alerta extremo igual a do parana, que medo
— mj (@maryjanebahiana) June 20, 2026
Que alerta doido da defesa civil é esse que todo mundo recebeu menos eu (ainda bem)
— Rayane ?? (@RaayL7) June 20, 2026
Se eu soubesse que a Defesa Civil ia tirar meu sono, teria visto o jogo do Paraguai. ????
— ???????????????? You are idiots ???????????????? (@IanDireita) June 20, 2026
Mais alguém aí quase morreu de susto com o alerta da defesa civil?!?!
O pior é buscar no Google a palavra do alerta misantropi4
— Edamoia (@e_damoia) June 20, 2026
Se as pessoas fossem normais como eram antigamente todo mundo desligaria seus celulares para dormir e não receberiam o alerta da Defesa Civil que desesperou todo mundo.
— Bruno (@Brunob1980) June 20, 2026
Confira a íntegra da nota da Defesa Civil
A plataforma de envio do Defesa Civil Alerta foi tirada do ar às 1h30 da madrugada deste sábado (20/6), após ter sofrido uma invasão e disparado um alerta para diversas regiões do país, ordenado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.
A mensagem disparada foi do tipo Alerta Extremo e continha a palavra “misantropia” — que significa ódio à humanidade. Provavelmente se trata de um ataque hacker.
A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acionará a Polícia Federal e tomará as providências para religar o sistema o mais rapidamente possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas.