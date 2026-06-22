Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (22/6), cinco loterias: os concursos 3717 da Lotofácil, o 2940 da Lotomania, 2973 da Dupla-Sena e o 863 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00 - 12 - 15 - 21 - 24 - 26 - 29 - 32 - 35 - 36 - 40 - 42 - 48 - 54 - 55 - 57 - 69 - 68 - 72 - 77.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 06 - 23 - 25 - 44 - 45 - 48 no primeiro sorteio; 03 - 05 - 20 - 33 - 41 - 47 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 4 milhões e R$ 103 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 5

Coluna 2: 2

Coluna 3: 7

Coluna 4: 8

Coluna 5: 0

Coluna 6: 5

Coluna 7: 6

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.