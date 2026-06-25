Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, nesta quinta-feira (25/10), seis loterias: os concursos 2974 da Dupla Sena; o 3719 da Lotofácil; o 366 da +Milionária; o 2941 da Lotomania e o 864 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 04 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 18 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00 - 01 - 02 - 05 - 11 - 13 - 22 - 25 - 26 - 29 - 40 - 45 - 46 - 47 - 61 - 65 - 71 - 77 - 85 - 88.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 66 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 01 - 11 - 14 - 22 - 25 - 37. Os trevos sorteados foram: 5 - 2.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 22 - 27 - 29 - 32 - 38 - 39 no primeiro sorteio; 11 - 13 - 18 - 30 - 33 - 39 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 4 milhões e R$ 83 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 0

Coluna 2: 0

Coluna 3: 4

Coluna 4: 1

Coluna 5: 5

Coluna 6: 9

Coluna 7: 3

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.