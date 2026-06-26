Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (26/6), cinco loterias: os concursos 2975 da Dupla Sena; o 3720 da Lotofácil; o 2942 da Lotomania e o 865 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 10 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 5 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 02 - 15 - 18 - 20 - 27 - 29 - 35 - 43 - 48 - 51 - 63 - 69 - 74 - 76 - 78 - 81 - 84 - 96 - 98 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 07 - 08 - 22 - 25 - 42 - 44 no primeiro sorteio; 16 - 20 - 24 - 34 - 39 - 43 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 5 milhões e R$ 94 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 5

Coluna 2: 3

Coluna 3: 6

Coluna 4: 0

Coluna 5: 8

Coluna 6: 4

Coluna 7: 2

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.