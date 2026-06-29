Suspeito de matar estudante de medicina tem prisão preventiva decretada

Letícia de Morais Vasconcelos Rodrigues, de 40 anos, foi encontrada morta dentro de casa - (crédito: Redes sociais/Reprodução)

Gustavo Dutra Lima, suspeito de matar a namorada, a estudante de medicina Letícia de Morais Vasconcelos Rodrigues, passou por audiência de custódia, nesta segunda-feira (29/6), e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva.

A decisão 2ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Barbacena, no Campo das Vertentes, onde o crime ocorreu.

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Letícia foi sepultada nesta segunda, no Parque Repouso da Saudade, também em Barbacena.

O crime

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os agentes foram acionados via 190 após relatos de que uma mulher havia sido encontrada sem vida.

A preocupação com Letícia começou no sábado (27/6), quando uma amiga da vítima estranhou a ausência de respostas a mensagens enviadas. Ciente do hábito da vítima em responder rapidamente, a amiga foi até o prédio e pediu ajuda à proprietária do apartamento ao lado. Sem sucesso nas tentativas de contato, acionou também o ex-marido da vítima.

O ex-companheiro conseguiu acessar o segundo andar do imóvel por uma sacada vizinha. Ao se aproximar da escada do apartamento, ele visualizou o corpo da vítima caído na sala em meio a uma grande quantidade de sangue. Assustado, retornou e, junto com a amiga e o padrasto da vítima, que também chegou ao local, arrombou a porta principal, confirmando a morte.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local, e a médica responsável atestou a morte.

A perícia da Polícia Civil identificou diversas perfurações causadas por arma branca em várias partes do corpo de Letícia: cabeça, nuca, pescoço, costas, orelhas e mãos.

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O corpo foi removido pelo serviço funerário local, e o veículo da vítima, um Chevrolet Tracker cinza, que não estava na garagem do prédio, foi apreendido depois de ser localizado abandonado na Rua Ferdinando Ceolin.

Histórico de ameaças

Testemunhas relataram aos policiais que, na noite anterior ao crime, o casal esteve junto em um evento social na companhia de amigos. Relatos apontam que o relacionamento era marcado por comportamento agressivo e ciúme excessivo. Consultas ao sistema informatizado de segurança revelaram que a vítima já havia registrado uma ocorrência anterior de ameaça contra o namorado em 21 de fevereiro de 2026.

Após o crime, o homem fugiu. Amigos tentaram contato telefônico com ele, que atendeu demonstrando aparente tranquilidade e alegando não saber o paradeiro da namorada, mentindo que estava em sua residência ou na casa dos pais, em Carandaí.

Os policiais realizaram o rastreamento e o localizaram no município de Bom Jardim de Minas, onde ele foi preso em flagrante. Com ele, foram apreendidos pertences pessoais da vítima, incluindo cartões bancários. O jovem foi conduzido e apresentado à autoridade competente na delegacia da Polícia Civil.