Quina, Lotofácil, Lotomania, Dupla-Sena, Super Sete: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (29/6), seis loterias: os concursos 7052 da Quina, o 3722 da Lotofácil, o 2943 da Lotomania, 2976 da Dupla-Sena, 866 da Super Sete e o 1232 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 397.871,60, teve os seguintes números sorteados: 55-63-80-65-09.

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A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1.500.000,00 para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 10-12-17-13-23-15-20-03-09-02-06-11-14-19-05.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 48-04-26-21-32-31 no primeiro sorteio; 34-17-12-18-06-49 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 5.719.695,83 no primeiro sorteio e para o segundo sorteio é de R$ 109.638,25

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 503.416,58, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03-70-10-14-84-51-78-85-65-18-32-96-13-09-11-64-29-87-23-95.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 100.000,00, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 07-05-22-31-13-08-12. O mês da sorte é Março.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 2.400.000,00, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 4

Coluna 2: 7

Coluna 3: 5

Coluna 4: 1

Coluna 5: 6

Coluna 6: 2

Coluna 7: 5

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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