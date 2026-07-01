Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (1/7), seis loterias: os concursos 7054 da Quina; o 2977 da Dupla Sena; o 3724 da Lotofácil; o 1234 do Dia de Sorte; o 368 da +Milionária; o 2944 da Lotomania e o 867 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1 milhão, teve os seguintes números sorteados: 02 - 11 - 34 - 63 - 68.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 12 - 20 - 24 - 29 - 35 - 37 - 38 - 46 - 53 - 60 - 63 - 75 - 79 - 80 - 82 - 86 - 90 - 91 - 96 - 98.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 68 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 01 - 02 - 20 - 28 - 42 - 48. Os trevos sorteados foram: 4 - 6.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 02 - 06 - 20 - 26 - 49 - 50 no primeiro sorteio; 05 - 17 - 22 - 26 - 36 - 38 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 6 milhões e R$ 124 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 450 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03 - 06 - 07 - 09 - 16 - 17 - 29. O mês da sorte é 10 (outubro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 9

Coluna 2: 4

Coluna 3: 0

Coluna 4: 9

Coluna 5: 5

Coluna 6: 9

Coluna 7: 5

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Confira o sorteio na íntegra.