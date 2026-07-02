Quem é Márcio Poncio, pastor preso pela PF em operação contra máfia

Nascido no Rio de Janeiro, Poncio construiu seu patrimônio no mercado de tabaco e atua como pastor evangélico há mais de duas décadas - (crédito: Reprodução/Instagram)

Márcio Poncio, pastor e empresário de 52 anos, foi preso nesta quinta-feira, 2, durante a 5ª fase da Operação Unha e Carne, conduzida pela Polícia Federal. A ação investiga indícios de lavagem de dinheiro ligados à nova cúpula do jogo do bicho e possíveis conexões com integrantes dos Poderes Executivo e Legislativo do Rio de Janeiro.

Nascido no Rio de Janeiro, Poncio construiu seu patrimônio no mercado de tabaco e atua como pastor evangélico há mais de duas décadas. Nas redes sociais, se apresenta como “servo de Deus” e membro da Igreja da Nuvem. É conhecido também como o “patriarca da família Poncio”, que ganhou visibilidade nacional pela ostentação do estilo de vida e por envolvimentos em polêmicas. Ele é pai do cantor Saulo Poncio e da deputada estadual Sarah Poncio (Solidariedade-RJ), que assumiu o mandato em 2025 após a renúncia de outro parlamentar.

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Candidaturas e vida pessoal

Na política, Poncio tentou se eleger deputado federal pelo Rio em 2022, mas encerrou a disputa como segundo suplente. Em 2025, anunciou candidatura à Prefeitura de Três Rios (RJ) em eleição suplementar realizada após a cassação do então prefeito, mas também não foi eleito.

No campo pessoal, é casado com a pastora Simone Poncio, de 50 anos, com quem está junto há mais de 30 anos. Em 2023, o casal revelou uma separação, mas anunciou reconciliação no ano seguinte. Em março deste ano, confirmaram que esperam mais um filho.

Polêmicas da família Poncio

A família Poncio ganhou grande repercussão em 2018 após o caso envolvendo Letícia Almeida, que engravidou de Jonathan Couto, então marido de Sarah Poncio, enquanto mantinha um relacionamento com Saulo Poncio.

Nos anos seguintes, Saulo voltou ao centro das atenções por crises em seu casamento com a influenciadora Gabi Brandt e por outras controvérsias, incluindo uma acusação de tentativa de agressão contra uma influenciadora e uma denúncia de estupro, caso que segue sob investigação.

Operação prendeu também Adilsinho

Além de Poncio, a operação teve como alvos o contraventor Adilsinho, o ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar e Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, segundo a GloboNews.

Os policiais federais cumpriram três mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF em endereços no Rio de Janeiro e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O Supremo também determinou bloqueio de bens e valores de até R$ 22 milhões.