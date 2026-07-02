Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (2/7), cinco loterias: os concursos 3026 da Mega-Sena; o 3725 da Lotofácil; o 7055 da Quina; o 2410 da Timemania e o 1235 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.
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Mega-Sena
A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 25 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 14 - 19 - 42 - 45 - 48 - 54.
A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
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Lotofácil
A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 - 25.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Quina
A Quina, com prêmio previsto de R$ 3 milhões, teve os seguintes números sorteados: 07 - 20 - 22 - 38 - 66.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Sorteio em andamento.
Confira o sorteio na integra.