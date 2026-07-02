Fim do sinal vermelho? BH anuncia IA que 'lê' trânsito e semáforos

O uso da inteligência artificial está cada vez mais presente no dia a dia das grandes cidades. Em Belo Horizonte, 1.700 semáforos espalhados por todas as regionais contarão com a tecnologia para melhorar o fluxo das vias e, consequentemente, diminuir congestionamentos e o tempo de deslocamento.

A modernização da gestão semafórica da capital foi anunciada pelo prefeito Álvaro Damião (PSD) na manhã desta quinta-feira (2/7) no Salão Nobre da prefeitura. “Estamos trocando boa parte do parque semafórico que vai ser trabalhado, a partir de agora, com inteligência artificial. Hoje os semáforos de Belo Horizonte, de tão arcaico que é, ficam piscando em amarelo e um funcionário tem que ir até o local, colocar uma escada e apertar um botão para resolver o problema. Agora tudo será feito remotamente”, declarou o prefeito.

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Na primeira etapa do projeto, prevista para iniciar em agosto, serão instalados controladores em 500 semáforos. Cada controlador é capaz de controlar dois cruzamentos. O investimento para esta etapa é de R$ 10,25 milhões.

A prioridade serão pontos nas Avenidas Cristiano Machado, Antônio Carlos, Amazonas e Dom Pedro II, assim como em vias da Região do Barreiro, Venda Nova e Centro-Sul. A previsão é de que a instalação do restante dos equipamentos seja concluída no primeiro semestre de 2028. Os pontos de instalação ainda serão escolhidos e o processo licitatório será realizado depois da conclusão da primeira etapa.

“Às vezes você está no trânsito, está cheio de carros, não tem ninguém atravessando e o semáforo está fechado. Isso, em Belo Horizonte, fará parte do passado”, afirmou Damião.

O Projeto Semáforo Inteligente é fruto de visitas técnicas realizadas pela prefeitura à China e à Israel. “Essa proposta bebe na fonte de soluções chinesas e trata o trânsito como é feito em Israel, ou seja,é uma solução completa que está sendo realizada pegando o melhor de cada lugar”.

Como funcionam os semáforos inteligentes?

Fernando Lopes, diretor-presidente da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (Prodabel), explica que diferente dos semáforos tradicionais que funcionam com intervalos pré-definidos, os semáforos inteligentes utilizam IA para controlar o tempo dos semáforos de acordo com a demanda e necessidade, gerando economicidade.

“Os semáforos vão conversar com os ônibus, com a ambulância. Lembrando que, sempre preocupado com o pedestre, essa tecnologia também vai medir quantos pedestres tem para poder parar a via para esses pedestres”, disse Damião.

Ou seja, dependendo do fluxo de veículos e pedestres, os tempos são ajustados para reduzir congestionamentos. “O impacto imediato, no tempo de deslocamento, só pelos semáforos serem inteligentes, é de 10%. Em três meses, estima-se que a gente vai ter a redução, nos horários de pico, de 30% a 35% no tempo total de deslocamento. É um impacto gigantesco em vista do que temos hoje”, explica Fernando Lopes. “A gente espera que o cidadão passe a perceber essa economia a partir de meados de setembro a início de outubro”, completa.

Os sensores são capazes de realizar monitoramento integrado do trânsito em tempo real 24h, ajuste autônomo dos tempos semafóricos conforme o fluxo e oferecer resposta dinâmica a congestionamentos, acidentes e ocorrências. Todos os dados de mobilidade serão centralizados em uma única plataforma que será gerenciada no Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH).

O sistema vai interagir com plataformas como Waze e Google Maps para compartilhamento de informações sobre fluxos e rotas, utilizando rede de fibra óptica, 4G e 5G.

Além disso, ônibus e veículos de emergência, como ambulâncias e viaturas, receberão uma tag para permitir o deslocamento prioritário por meio da preferência automatizada.

Melhoria da segurança

Os semáforos ainda contarão com câmeras de segurança para evitar roubo de cabeamento e vandalismo.

“Os semáforos serão vigiados por câmeras e a nossa guarda vai estar atuando, inclusive de forma preditiva. A cidade vai estar 100% coberta, não vai existir um semáforo nesta cidade que não seja coberto.”

As câmeras funcionarão de forma automática: quando uma pessoa tentar roubar algum equipamento ou apresentar atitude suspeita, a IA vai identificar o suspeito e a Guarda Civil agirá de forma preventiva. Para isso, o sistema contará com as 10.500 câmeras previstas no Projeto Muralha.

Segundo Lopes, a licitação das câmeras foi realizada no último mês e a estimativa é que o contrato seja assinado nos próximos 20 dias. A instalação está prevista para iniciar em setembro deste ano e a instalação concluída em 2028.

Prioridade para ônibus

Em maio entrou em operação outra medida para tentar melhorar o trânsito da capital: um projeto-piloto de semáforos inteligentes que utilizam câmeras com leitores de placas para priorizar a passagem de ônibus. Ao todo, foram instalados nove equipamentos: seis na Rua Niquelina e três na Rua Domingos Vieira, ambas no bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul da capital, com um investimento de R$ 1,07 milhão.

Os equipamentos são capazes de analisar a quantidade de veículos nas vias e ajustar seu intervalo de acordo com a demanda. Ou seja, se uma fila tem muitos carros, o tempo que ficará fechado será menor, a fim de permitir que o trânsito tenha maior fluidez. Segundo a PBH, os locais foram escolhidos para o projeto-piloto por serem vias de grande fluxo de ônibus e importantes conexões entre a Região Leste e o Hipercentro.

A expectativa é de que a medida contribua para a redução do tempo de viagem no transporte público, aumento da regularidade das linhas, diminuição da emissão de poluentes e melhoria geral da mobilidade urbana na região.