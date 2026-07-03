Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (3/7), cinco loterias: os concursos 7056 da Quina; o 2978 da Dupla Sena; o 3726 da Lotofácil; o 2945 da Lotomania; 1236 do Dia de Sorte e o 868 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 4 milhões, teve os seguintes números sorteados: 28 - 41 - 43 - 50 - 57.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 05 - 06 - 07 - 10 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 21 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00 - 04 - 05 - 07 - 10 - 14 - 18 - 22 - 24 - 40 - 46 - 47 - 57 - 59 - 74 - 76 - 81 - 84 - 97.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 01 - 08 - 15 - 35 - 38 - 42 no primeiro sorteio; 06 - 23 - 24 - 41 - 46 - 50 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 6 milhões e R$ 138 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra.