Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (6/7), cinco loterias: os concursos 7058 da Quina, o 1238 do Dia de Sorte, o 3728 da Lotofácil, o 2946 da Lotomania, 2979 da Dupla-Sena e o 869 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 6 milhões, teve os seguintes números sorteados: 08 - 26 - 27 - 66 - 79.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01 - 03 - 15 - 17 - 20 - 22 - 30 - 31 - 35 - 40 - 45 - 51 - 53 - 59 - 64 - 65 - 72 - 82 - 86 - 89.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 20 - 21 - 22 - 27 - 38 - 50 no primeiro sorteio; 12 - 25 - 26 - 31 - 41 - 46 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 262 mil e R$ 45 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 09 - 10 - 13 - 19 - 26 - 27. O mês da sorte é 04 (Abril).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 8

Coluna 2: 7

Coluna 3: 4

Coluna 4: 3

Coluna 5: 9

Coluna 6: 6

Coluna 7: 6

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Confira o sorteio na íntegra.



