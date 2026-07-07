Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas; veja fotos

Um micro-ônibus bateu em um muro Rua Jacarepaguá, no Bairro Jardim América, na Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (7/7).
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O veículo ficou pendurado entre a rua e o lote de uma edificação, que fica abaixo do nível da rua, conforme imagens do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), que atua no local.
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Embora os passageiros tenham sido retirados pelas janelas do coletivo, ninguém ficou ferido.
As imagens mostram o tamanho do estrago causado na edificação e a altura que a parte da frente do veículo ficou pendurada.
A BHTrans interditou a via no trecho entre a Rua Indiana e a Avenida Barão Homem de Melo para realizar o reboque.
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