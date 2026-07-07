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BELO HORIZONTE

Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas; veja fotos

Passageiros do coletivo foram retirados pelas janelas, pois a frente do micro-ônibus ficou presa no muro. Acidente ocorreu no Bairro Jardim América, em BH

Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH - (crédito: Edesio Ferreira/EM)
Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH - (crédito: Edesio Ferreira/EM)

Um micro-ônibus bateu em um muro Rua Jacarepaguá, no Bairro Jardim América, na Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (7/7).

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O veículo ficou pendurado entre a rua e o lote de uma edificação, que fica abaixo do nível da rua, conforme imagens do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), que atua no local.

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Embora os passageiros tenham sido retirados pelas janelas do coletivo, ninguém ficou ferido.

Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH-Edesio Ferreira/EM
Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH Edesio Ferreira/EM
Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH-Edesio Ferreira/EM
Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH Edesio Ferreira/EM
Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH-Edesio Ferreira/EM
Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH Edesio Ferreira/EM
Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH-Edesio Ferreira/EM
Micro-ônibus bate em muro e passageiros saem pelas janelas em BH Edesio Ferreira/EM
Micro-ônibus bate em muro de lote no Bairro Jardim América, na Região Oeste de BH, na manhã desta terça-feira (7/7)-CBMMG/Divulgação
Micro-ônibus bate em muro de lote no Bairro Jardim América, na Região Oeste de BH, na manhã desta terça-feira (7/7) CBMMG/Divulgação

As imagens mostram o tamanho do estrago causado na edificação e a altura que a parte da frente do veículo ficou pendurada.

A BHTrans interditou a via no trecho entre a Rua Indiana e a Avenida Barão Homem de Melo para realizar o reboque.

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Melissa Souza - Estado de Minas

Por Melissa Souza - Estado de Minas
postado em 07/07/2026 10:38
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